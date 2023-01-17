Швейцарский физик и нобелевский лауреат Карл Мюллер умер в Цюрихе

Швейцарский физик Карл Мюллер, ставший в 1987 году лауреатом Нобелевской премии, умер на 96-м году жизни. Об этом сообщили 17 января в Цюрихском университете, где ранее работал ученый.

«Карл Мюллер скончался в Цюрихе в возрасте 95 лет», — говорится на сайте учебного заведения.

В 1986 году Мюллер со своим коллегой Йоханнесом Беднорцем совершил революцию в области физики твердого тела, когда ученые открыли высокотемпературные сверхпроводники. Спустя год им была присуждена Нобелевская премия.

Как отметили в университете, Мюллер вышел на пенсию в 1994 году, однако продолжал «с большим интересом и преданностью» следить за развитием событий в своей научной области. Также он продолжал иногда заходить и проводить время в своем рабочем кабинете в кампусе.