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Водителя грузовика осудили за ДТП с двумя погибшими в Удмуртии

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Водителя грузовика осудили за ДТП с участием двух машин в Удмуртии, в результате которого погибли два человека. Мужчину отправили в колонию-поселение.

Авария произошла в октябре 2021 года. Водитель «Урала» с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего грузовик остановился на нерегулируемом перекрестке на трассе М-7 «Волга» и перегородил две полосы движения. В результате в грузовик врезались машины — Chevrolet Lacetti и Renault Duster.

Пассажиры Chevrolet 23-летняя женщина и двухлетний мальчик скончались на месте происшествия. Три человека получили травмы.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», пишет ИА «Сусанин». Водителя грузовика приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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