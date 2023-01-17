Аномальная погода на Крещение

Аномально теплая погода ожидается в Москве на Крещение, сообщили в Гидрометцентре России. 19 января температура воздуха поднимется до +5 °C — это лишь на один градус меньше рекордных значений. Пройдет небольшой дождь, передает телеканал «Известия». Синоптики сообщили, что в регион придут воздушные массы из Африки, которые принесут потепление.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.