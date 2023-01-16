Спорткомплекс в Черноголовке откроют после капремонта в конце января

Один из старейших спорткомплексов Московской области откроют после капремонта в конце января. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Речь идет о спорткомплексе в округе Черноголовка, открытом еще в 1967 году. Последние пять лет он не работал в связи с плохим техническим состоянием.

Как рассказал глава минспорта Дмитрий Абаренов, сейчас подрядчик устраняет последние замечания и расставляет оборудование. Открыть объект планируется 31 января.

В обновленном спорткомплексе оборудованы два бассейна, спортивные залы, тир для стрелковых дисциплин, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Летом 2023 года будет благоустроена прилегающая территория.

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса стартовал в 2018 году.