В Италии арестован главарь «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро

В Италии задержан один из самых опасных преступников страны. Полицейские арестовали босса мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро. Задержание произошло в сицилийской частной клинике, где он проходил лечение, он не оказывал сопротивления. Мафиози скрывался от правосудия около 30 лет, передает телеканал «Известия». Мужчину не могли найти, потому что он изменил свою внешность. По данным полиции, Денаро сделал пластическую операцию. Преступника заочно приговорили к пожизненному сроку в 2020 году. Обвинения связаны с убийствами и организацией терактов в нескольких городах Италии. Полиция задерживала людей из окружения Денаро более 10 лет. Премьер-министр страны Джорджа Мелони назвала арест мафиози победой.

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