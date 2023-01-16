Интеллектуальная угроза

Мы все уже давно привыкли к тому, что украинские власти принимают зачастую абсурдные решения, направленные на самосохранение и дальнейшее одурачивание своего (как им кажется) населения. Вот и в очередной раз Владимир Зеленский, мягко выражаясь, удивил новым санкционным списком, разработанным Советом национальной безопасности и обороны и Службой безопасности Украины.

Понятно и логично было введение санкционных списков Украины, направленных против российского крупного бизнеса, имевшего значительные активы на территории этой страны. Понимаю и логику аналогичных документов, касающихся чиновников, депутатов Государственной думы и Совета Федерации, голосующих за решения, связанные с конфликтом. Артисты, деятели культуры, лидеры мнений также «достойны» включения в санкционные списки, так как на их позицию ориентируются миллионы людей.

Но последний перечень интересен и оригинален тем, что это еще и фактическое признание Киевом интеллектуальной угрозы, экспертности и эффективности граждан, работающих по украинской тематике и попавших в него (в большинстве своем).

Симптоматично, сам список и ссылку на указ мне прислал мой друг, коллега по Финансовому университету при правительстве РФ, гражданин Белоруссии, также оказавшийся среди избранных, Александр Шпаковский. Он снабдил свое сообщение комментарием: «Теперь меня лишат украинских государственных наград, арестуют пентхаус в Киеве и не допустят к приватизации государственного имущества». Ирония в таких ситуациях — самый эффективный способ спокойно переживать подобные новости.

Естественно, что после прочтения мне и самому захотелось переговорить с друзьями и коллегами, таким неожиданным способом оказавшимися в одной компании. Первое, что можно отметить, это безразличие к решению украинского президента. Но были и другие мнения. Так, один очень уважаемый мной российский политический деятель посетовал, что десятилетний запрет на въезд делает для него невозможным посещение могил родителей. И это, пожалуй, главное отвратительное ограничение, которое вводит этот указ. Ведь для подавляющего большинства людей из нового санкционного списка блокировка активов, ограничение торговых операций или запрет на вывод капиталов — пустой звук, который ни к ним, ни к реальности не относится.

Надо сказать, мне, конечно, стало немного обидно, что теперь я, как и другие в санкционном списке, в течение десяти лет, согласно 8-му пункту, не смогу на своих невоенных судах (и даже на военных) заходить в территориальные воды Украины и тем более (согласно тому же пункту) совершать посадку на своем новеньком «МиГе» в аэропортах Украины. Ну ничего страшного, всё проходит, и это пройдет.

Но в контексте абсурдности происходящего еще раз необходимо сделать акцент на том, что санкции, введенные Украиной, по смысловому наполнению — самый бесполезный и неэффективный способ наказания.

Еще один мой друг и коллега, главный редактор одного очень популярного сайта, не найдя своей фамилии в списке, несколько разочарованно отметил, что «украинские чиновники скоро будут брать деньги за внесение русских патриотов в санкционные списки» (я совершенно не удивлюсь, если такое будет в реальности), так как действительно это становится своеобразным признанием заслуг за свою работу.

Начиная с первых санкционных списков еще при Петре Порошенко, бросалась в глаза некомпетентность составителей и явно абсурдные запреты, ограничивающие права как граждан России и других государств, так и подданных Украины. Преемственность налицо, допущены как фактологические, так и грамматические ошибки. Так, например, у некоторых указано подданство другой страны. В общем, качественно ничего не меняется, и это, видимо, их фирменный стиль. Вот пускай сами с этим и разбираются.

Уже, наверное, мало кто помнит, но эмиграция с Украины в 2014–2015 годах интеллектуальной элиты сопровождалась очень жестким давлением, а зачастую и угрозами жизни людей, которые просто и честно высказывали свою точку зрения на происходящее в стране. В итоге наших друзей убивали, калечили, сжигали, сажали в тюрьмы, фактически уничтожали их жизни. И теперь для тех, кто тогда просто смог уехать, вводят санкционные списки?

Что тут можно сказать? Бедные злые люди. Теперь у интеллектуальной элиты, попавшей в новый санкционный список, есть отличный стимул приложить дополнительные усилия и продолжить работу, за которую они стали персоной нон грата на Украине.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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