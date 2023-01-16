Босфор перекрыли из-за севшего на мель судна

Около 20 российских судов ожидают открытия Босфора после ЧП в проливе, следует из данных сервиса отслеживания Marine traffic. Ранее в Турции сообщили, что сухогруз, следовавший с Украины в Стамбул, сел на мель в проливе, передает телеканал «Известия». Движение через Босфор временно закрыто в обоих направлениях. Власти проинформируют о восстановлении движения в проливе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.