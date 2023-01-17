Выйти за границу

С 1 января 2023 года Центробанк ввел запрет на покупку иностранных акций компаний недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Есть те, кого эта новость расстроила. Тем не менее способы инвестировать в иностранные акции всё еще остались, причем как у российских брокеров, так и у зарубежных.

Почему инвесторов привлекают ценные бумаги западных стран, несмотря на их токсичность? Главная причина — это относительная стабильность этих экономик и доходность инструментов. К примеру, индекс S&P500 (акций крупнейших американских компаний), в годовом выражении показал среднюю доходность 12% за последние 10 лет, даже с учетом неудачного для рынков 2022 года. За последние 12 месяцев S&P500 хоть и просел почти на пятую частью, но показал существенно меньшее падение, чем индекс Мосбиржи, упавший на 43%.

Какие же способы остались у тех, кто в нынешних условиях хочет продолжить инвестировать в ценные бумаги других стран?

Во-первых, важно отметить, что запрет действует только для неквалифицированных инвесторов. Поэтому можно получить статус «квала» и продолжить вкладывать в ценные бумаги через российского брокера. Сделать это несложно: один из вариантов получения статуса — наличие 6 млн рублей на счетах или профильного образования в определенных финансовых вузах. Нужно учитывать, что единой базы квалифицированных инвесторов нет и у каждого брокера статус нужно будет подтверждать по отдельности.

Помимо этого, при таком варианте инвестирования остаются риски. Прежде всего, введения новых санкций со стороны стран Запада. Также есть вероятность небольшой ликвидности торгующихся акций — ведь объем торгов еще больше сократился.

Во-вторых, Санкт-Петербургская биржа постепенно заключает всёе больше соглашений с биржами дружественных стран. Поэтому можно будет переориентировать свой портфель на Восток, отдав предпочтение компаниям из Китая, Казахстана и других стран, чьи акции будут представлены к торгам. Важно понимать, что при таком варианте могут возникнуть другие риски: к примеру, экономика КНР сейчас тоже испытывает трудности из-за затяжных коронавирусных ограничений, поэтому инвестировать только в китайские акции было бы нецелесообразно.

В-третьих, даже у неквалифицированных инвесторов остается возможность приобретать фонды российских управляющих компаний с бумагами иностранных игроков в составе. Некоторые из них могли выйти из-под блокировки и стали снова доступны к покупке. Выбор, правда, совсем небольшой, тем не менее найти подходящие для себя фонды можно. Однако и здесь надо учитывать риски введения новых санкций, которые могут повлиять на торги акциями фондов в будущем.

И четвертый способ, которым воспользовались многие инвесторы, — это открытие иностранного брокерского счета, где не будет запрета на покупку ценных бумаг для россиян. Наиболее популярным местом для этого стал Казахстан. Там можно открыть брокерский счет онлайн и легче пополнить его с российской карты для дальнейшего инвестирования.

Надо отметить и то, что несколько иностранных брокеров западных стран всё еще открывают счета россиянам и не блокируют аккаунты. Поэтому и на Западе можно завести новый брокерский счет и продолжить инвестировать в широкий круг ценных бумаг. Однако риски будущего закрытия счета из-за новых санкций остаются. Кроме того, усложнились способы пополнения счета, ведь SWIFT-переводы в одних банках остановились, а в других стали дороже.

Тем не менее, на мой взгляд, пока иностранные брокеры выглядят вполне надежно и выбор инструментов для инвестирования понравится даже самым опытным участникам рынка. Пусть и комиссии за сделки у иностранных брокеров по большей части выше, чем у российских.

Автор — консультант, финансовый блогер, квалифицированный инвестор

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