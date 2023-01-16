В России узаконили установку исправных деталей с одних самолетов на другие

В РФ узаконили так называемую каннибализацию самолетов. Способ поможет авиаотрасли решить проблему с запчастями. Кабмин в конце декабря принял поправки в постановление № 353. Таким образом, узаконена установка исправных деталей с одних лайнеров на другие, сообщает телеканал «Известия». Также снят запрет на неоригинальные иностранные запчасти. На детали нужно оформлять разрешительные документы, талоны летной годности, паспорта или этикетки. Необходимо выполнять анализ эксплуатации и оценку состояния. При переустановке запчастей их обязаны протестировать. По словам экспертов, каннибализация флота — нормальная мировая практика. За исполнением процедур будут следить сотрудники Росавиации.

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