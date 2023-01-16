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В России узаконили каннибализацию самолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российское правительство в последних числах декабря 2022 года узаконило возможность снятия исправных запчастей и компонентов с гражданских самолетов для их хранения или последующей установки на другие суда, в том числе находящихся в производстве. Об этом «Известиям» 16 января сообщили несколько источников в авиаотрасли, которые ознакомились с документом. Эти нормы постановления № 353 скрыты от публикации.

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На такие детали должны быть оформлены разрешительные документы (талоны летной годности, паспорта или этикетки); при снятии необходимо выполнить и задокументировать анализ их эксплуатации и оценку состояния, при последующей установке — провести тестирование и повторную оценку состояния, сообщили два источника, знакомые с текстом принятого решения.

Кроме того, кабмин разрешил устанавливать на зарубежный парк, оставшийся в РФ и требующий обслуживания, неоригинальные иностранные компоненты, — то есть такие, которые не предусмотрены эксплуатационной документацией разработчиков (Boeing, Airbus, Embraer). Подобные детали могут изготавливать только компании, имеющие одобрение шести иностранных авиаадминистраций и по процедурам, аналогичным тем, что установлены в американском законодательстве, приводит источник суть документа.

В США такая система называется PMA (Part Manufacture Approval) — она предполагает сертификацию производителей запчастей самолетов. При этом, как рассказали собеседники «Известий», в России и в предыдущие годы переставляли запчасти с самолета на самолет, а также была практика установки неоригинальных компонентов.

«Просто раньше бизнес ориентировался в этом вопросе на процедуры иностранных авиарегуляторов, так как большая часть парка была зарегистрирована за границей, а теперь у нас появились свои правила», — пояснил один из источников в инжиниринговой компании.

Представитель Минпромторга напомнил «Известиям», что перестановка комплектующих между воздушными судами — общемировая практика. При этом, «постановка комплектующих из эксплуатируемого парка на изготавливаемый самолет не требуется и не планируется», добавили в пресс-службе министерства.

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