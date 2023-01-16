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Виктор Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине

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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
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Для разрядки ситуации на Украине необходимо признать интересы России. Об этом в статье для «Известий» заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной на Украине, Виктор Медведчук.

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«Холодная война закончилась политическим решением построения нового мира, где нет войн. Хорошо видно, что такой мир не построили, что нынешняя мировая политика вернулась к тому, с чего она начинала разрядку. И теперь выхода только два: сползать к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки, для чего нужно учитывать интересы всех сторон. Но для этого нужно политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки. И главное, играть честно, никого не обманывать, не напускать тумана, и не пытаться заработать на чужой крови», — отметил украинский политик.

По его мнению, конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу и другие страны, либо будет локализован. Однако для второго пути необходимо, чтобы партия мира была услышана.

Этому мешают страны Запада, активно поддерживая военные действия на Украине.

Подробнее читайте в статье Виктора Медведчука для «Известий»:

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