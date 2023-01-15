В Милане экоактивисты облили композицию L.O.V.Е краской

Экоактивисты облили краской инсталляцию в Милане, сообщает агентство ANSA со ссылкой на полицию. Композиция L.O.V.E художника Маурицио Каттелана находится возле здания биржи, передает телеканал «Известия». Люди также развернули плакат с фразой: «Прекратите субсидирование ископаемых». Демонстрантов доставили в полицейский участок. Движение активистов привлекает внимание к изменению климата.

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