Мисс Вселенную обвинили в нечестном получении титула «Мисс США»

Победительницу конкурса «Мисс Вселенная» американку Р’Бонни Габриэль обвинили в нечестном получении титула «Мисс США». Об этом 15 января сообщает издание Daily Mail.

«Победа Габриэль последовала за разногласиями на конкурсе «Мисс США» относительно того, что победа девушки была сфальсифицирована. Коллеги-американцы заявили в то время, что победа Габриэль стала результатом «фаворитизма». Законность ее победы также была оспорена другими претендентами, которые заявили, что есть подозрения, что косметическая компания, предоставляющая призовые деньги победительнице конкурса, представила Габриэль в рекламе менее чем через 24 часа после ее победы», — пишет издание.

Известно, что Габриэль появилась в рекламе сети спа-салонов NIZUC менее чем через 24 часа после того, как она получила титул «Мисс США». Издание сообщает, что это, в свою очередь, заставило других участниц поверить в то, что конкурс был сфальсифицирован.

В свою защиту Габриэль утверждала, что она была послом бренда MIA Beaute, дочерней компании NIZUC, которая также спонсирует конкурс «Мисс Техас» и открывает новый спа-центр на курорте NIZUC в Мексике, однако это не смогло убедить ее противников.

14 января было объявлено, что представительница США Р'Бонни Габриэль стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в Новом Орлеане. Девушка опередила участницу из Венесуэлы Аманду Дудамель, которая заняла второе место. Третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.

РФ на конкурсе представляла 22-летняя мисс Россия – 2022 Анна Линникова. Пробиться в финал «Мисс Вселенной» ей не удалось.