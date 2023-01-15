Реклама
Прямой эфир
Мир
Мисс Вселенную обвинили в нечестном получении титула «Мисс США»
Мир
Подрыв взрывчатки произошел во дворе дома в Цхинвале
Мир
The Times узнала о возможном примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III
Мир
В Британии возмутились решением Сунака передать Киеву танки Challenger 2
Мир
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Общество
Метро Москвы получило 48 вагонов для БКЛ в декабре 2022 года
Мир
В Болгарии предложили передать Киеву коз вместо танков Leopard
Мир
Минобороны Британии опровергло данные о передаче вертолетов Apache Украине
Мир
Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси
Политика
В Совфеде заявили о подготовке США к войне с Китаем
Мир
Все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли
Мир
Три учения ОДКБ из четырех пройдут в сентябре в Белоруссии

Мисс Вселенную обвинили в нечестном получении титула «Мисс США»

Победительницу конкурса «Мисс Вселенная» обвинили в нечестном получении титула «Мисс США»
0
Фото: Global Look Press/Myo Kyaw Soe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победительницу конкурса «Мисс Вселенная» американку Р’Бонни Габриэль обвинили в нечестном получении титула «Мисс США». Об этом 15 января сообщает издание Daily Mail.

Всех милее: зачем мужчины придумали конкурсы красоты
И можно ли с их помощью предсказывать стратегические риски

«Победа Габриэль последовала за разногласиями на конкурсе «Мисс США» относительно того, что победа девушки была сфальсифицирована. Коллеги-американцы заявили в то время, что победа Габриэль стала результатом «фаворитизма». Законность ее победы также была оспорена другими претендентами, которые заявили, что есть подозрения, что косметическая компания, предоставляющая призовые деньги победительнице конкурса, представила Габриэль в рекламе менее чем через 24 часа после ее победы», — пишет издание.

Известно, что Габриэль появилась в рекламе сети спа-салонов NIZUC менее чем через 24 часа после того, как она получила титул «Мисс США». Издание сообщает, что это, в свою очередь, заставило других участниц поверить в то, что конкурс был сфальсифицирован.

В свою защиту Габриэль утверждала, что она была послом бренда MIA Beaute, дочерней компании NIZUC, которая также спонсирует конкурс «Мисс Техас» и открывает новый спа-центр на курорте NIZUC в Мексике, однако это не смогло убедить ее противников.

14 января было объявлено, что представительница США Р'Бонни Габриэль стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в Новом Орлеане. Девушка опередила участницу из Венесуэлы Аманду Дудамель, которая заняла второе место. Третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики.

РФ на конкурсе представляла 22-летняя мисс Россия – 2022 Анна Линникова. Пробиться в финал «Мисс Вселенной» ей не удалось.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023