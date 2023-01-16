Предметы торга

Анкара сейчас уделяет большое внимание проблеме безопасности южных границ своей страны, поскольку этот вопрос представляется для Турции особенно важным в преддверии президентских и парламентских выборов, которые состоятся в июне этого года.

Интересно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пытается решить проблему сирийских курдов, сочетая силовые методы с возможностью нормализации отношений с Сирией. Еще в декабре прошлого года он предложил провести встречу президентов России, Турции и САР. Она, по словам Эрдогана, должна последовать после переговоров глав оборонных ведомств, министерств иностранных дел, а также руководителей разведслужб трех стран.



Россия отнеслась к предложению Эрдогана позитивно и, согласно заявлению замглавы МИД РФ Михаила Богданова, ведет контакты с Дамаском по этому вопросу.

Тем не менее, как сообщали источники Reuters, сирийский президент Башар Асад не спешит со встречей, поскольку считает, что руководитель турецкого государства попытается за счет нормализации отношений с Сирией нарастить свой рейтинг в преддверии выборов. При этом в Дамаске неоднократно подчеркивали: для налаживания сирийско-турецкого диалога сперва необходимо вывести турецкие войска из САР.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком руководстве сообщало, что Россия, Турция и Сирия планируют провести встречу глав министерств иностранных дел в январе этого года. В феврале же, по информации турецкой стороны, может состояться очередная встреча министров обороны Турции и Сирии.

Можно предположить, что на грядущих переговорах участники не обойдут вниманием проблему беженцев. Турция выступает за возвращение сирийцев на родину. Решение этого вопроса представляется особенно важным в контексте выборов, запланированных на июнь: сейчас в республике находится 3,7 млн беженцев, которые создают дополнительную нагрузку для экономики страны.

Кроме того, стороны, вероятно, обсудят не только возможную операцию Турции в Сирии, но и проблему Идлиба, в котором сохраняет присутствие протурецкая оппозиция. Скорее всего, не останется без внимания и курдский вопрос, а также возможное расширение 30-километровой зоны вдоль турецкой границы.



Есть вероятность, что Анкара попытается добиться расширения буферной зоны на сирийско-турецкой границе, хотя ранее туркам не удавалось контролировать 30-километровую зону полностью. Необходимо понимать: даже если зона безопасности будет расширена, не исключено, что размещенные в ней турецкие подразделения будут подвергаться атакам со стороны сирийских курдов.

Переговоры по линии Москва – Анкара – Дамаск важны, но необходимо осуществлять взаимодействие и с сирийскими курдами. В частности, представляется важным убедить их в необходимости не провоцировать турецкую сторону на ответные меры. Это может помочь остановить возможную военную операцию, а значит, сохранить жизни, предотвратить очередную волну гуманитарного кризиса, а также создать позитивный фон для переговоров Москвы, Анкары и Дамаска.

Как неоднократно отмечали представители российского экспертного сообщества, сирийскому правительству необходимо проводить работу по реинтеграции хозяйственных связей, децентрализации управления, а также инкорпорированию местных элит в общенациональную вертикаль власти. Вероятно, в этом лежит возможное решение курдской проблемы. И если интересы курдов не будут учитываться, можно ожидать возрастания их активности, способной осложнить переговоры с Анкарой.



Впрочем, именно возможная новая наземная операция Турции против курдов может свести на нет любые переговорные усилия. Хотя стоит напомнить, что еще в декабре прошлого года в Москве состоялись переговоры министров обороны России, Турции и Сирии. Эта встреча стала первой за последние 11 лет между главами оборонных ведомств САР и Анкары.

Главной сенсацией прошедших переговоров стала договоренность о выводе турецких войск с севера Сирии, о которой сообщила газета Al-Watan со ссылкой на источники в Дамаске. Даже если доверять этой информации, в обозримом будущем вряд ли стоит ожидать, что Турция окончательно откажется от намерений провести наземную операцию.



На это, среди прочего, указывает заявление Ибрагима Калына — официального представителя президента Турции Реджепа Эрдогана. 14 января он подтвердил, что Анкара может начать военную операцию на севере Сирии в любой момент. За считаные дни до декабрьских переговоров глав оборонных ведомств Эрдоган сказал, что в 2023 году Турция планирует продолжать «неуклонно реализовывать стратегию по искоренению терроризма» на южных рубежах.



Отдельное внимание он обратил на необходимость «закрыть бреши в 30-километровой линии безопасности», чтобы ликвидировать угрозы, исходящие от курдских формирований. По его словам, Анкара перейдет к новому этапу борьбы по уничтожению всех ресурсов и инфраструктуры, которую сирийские курды получают в дополнение к вооружениям. К слову, еще в ноябре 2022 года Вооруженные силы Турции нанесли авиаудары по северным районам Сирии в рамках кампании «Коготь-меч».



Избежание нового витка насилия в конечном счете отвечает интересам всех игроков, вовлеченных в урегулирование сирийской проблемы. Результативные переговоры и убеждение турецкой стороны в отсутствии необходимости начинать военную операцию представляются важным шагом на пути к сирийскому урегулированию.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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