Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с авиакатастрофой. В республике объявлен однодневный траур. На месте крушения самолета найдены выжившие, все они госпитализированы, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на власти республики. По данным СМИ, также спасатели извлекли тела 29 погибших. Этим рейсом летели четверо граждан нашей страны, они погибли, сообщил посол РФ в Непале Алексей Новиков. В администрации аэропорта заявили, что авиакатастрофа в Непале произошла из-за технической неисправности. Управление гражданской авиации сообщает, что перед посадкой в салоне было замечено пламя. По данным местных СМИ, пилот разбившегося самолета предотвратил падение на населенный пункт, где расположен оживленный рынок Рамгхат. Борт был направлен в ущелье реки. Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines, следовавший рейсом Катманду — Покхара, потерпел крушение в воскресенье утром, передает телеканал «Известия». На его борту находились 72 человека. На месте работают экстренные службы.

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