В Японии начали буксировку на верфь аварийного эсминца

В Японии начали буксировку снятого с мели аварийного эсминца. Корабль будет отведен на верфь в префектуре Хиросима, передает телеканал «Известия». 10 января эсминец встал на якорь в Японском море после того, как напоролся на подводный риф. У корабля были повреждены винты и топливный бак. Произошла небольшая утечка горючего, но ее удалось быстро устранить. По факту ситуации проводят расследование. В районе прохождения корабля были установлены необходимые опознавательные знаки, указывающие на мелководье.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.