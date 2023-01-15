В социальных сетях стали публиковать высмеивающие Байдена мемы

В интернете появились мемы, связанные с президентом США Джо Байденом и найденными секретными бумагами. Пользователи публикуют ситуации, где политик спотыкается о коробки с файлами. Популярны видео, на которых якобы Байден судорожно пытается спрятать в своих автомобилях документы.

«Это хорошие машины! Это роскошные автомобили! Они полностью загружены. Они набиты мёртвыми жрицами любви».

Люди публикуют мемы, на которых Байден продает вещи из своего гаража, среди которых — секретные файлы.

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