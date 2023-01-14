В России объем наличных денег в обращении впервые превысил 16 трлн рублей

Объем наличных в обращении в РФ впервые превысил 16 трлн рублей. С декабря 2022 года показатель вырос на 5%, или на 788 млрд рублей, передает телеканал «Известия». За два года объем наличных увеличился на 16%. По данным ЦБ, денежная база в широком определении в начале 2023 года составила 24,4 трлн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.