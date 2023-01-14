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Карта спецоперации на Украине 14 января

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий по состоянию на 14 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка ДНР.

Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка.

На донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль ДНР.

На южнодонецком направлении наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка ДНР.

Также в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2880 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7511 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8040 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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