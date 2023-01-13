Президент БиГ резко ответил главе МИДа на выпад против награждения Путина

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в резкой форме ответил на отрицательную реакцию главы МИД БиГ Бисеры Туркович, осудившей награждение президента России Владимира Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. Об этом 13 января сообщает радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Ранее, после награждения Путина, Туркович заявила, что это является «пощечиной всему миру».

«Мы дали орден президенту РФ Владимиру Путину, потому что он нас уважает и поддерживает международное (Дейтонское. — Ред.) соглашение, согласно которому основана нынешняя БиГ. Как большие европейские государства объясняют, что в разгар санкций против России у некоторых даже вырос торговый оборот с РФ? И мы — плохие парни, а они хорошие, на стороне добра», — приводит РТРС слова президента.

Додик также подчеркнул, что слова Туркович о награждении, в свою очередь, подходят под одно сербское выражение.

«У сербов есть выражение, которое как будто появилось специально для нее (Туркович. — Ред.): каждая ее (реплика. — Ред.) заслуживает пощечину», — резюмировал президент БиГ.

8 января Додик заочно наградил Путина орденом Республики Сербской на ожерелье. В рамках своего выступления на награждении он также выразил благодарность республики в адрес России за честность, поддержку и уважение Боснии и Герцеговины.