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Эксперт опровергла наличие угрозы из-за поднятия уровня воды в Чернобыльской зоне

Эксперт Довлатова: угрозы радиации из-за поднятия уровня воды в Чернобыльской зоне нет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhii Hudakukrinform
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Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Елена Довлатова опровергла вероятность распространения радиации из-за поднятия уровня воды в реке Уж в Чернобыльской зоне.

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Как ранее сообщила пресс-служба Чернобыльского Радиационно-экологического биосферного заповедника, на этой неделе в Чернобыльской зоне зафиксировали стремительное поднятие уровня воды в реке Уж — правом притоке Припяти, впадающем в Киевское водохранилище. Отмечалось, что ледяная масса движется в толще воды вниз по течению, из-за чего образуется зажор — своеобразная ледяная плотина. Главная опасность состоит в том, что мощная водно-ледяная масса способна разрушать берега и гидротехнические сооружения.

По словам Довлатовой, образование зажоров — хотя и неприятное, но естественное явление.

«Опасность такие зажоры несут для гидротехнических сооружений и речных берегов, которые могут пострадать из-за несущихся на скорости ледяных глыб. С точки зрения радиации угроз я не вижу: площадь поверхности, зараженной радиоактивной пылью, никак не меняется, и к зажорам отношения не имеет», — заключила она.

В июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать «мощным магнитом» для внутреннего и международного туризма. Он подчеркнул, что по его инициативе был начат процесс ревитализации чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа ее развития на три года.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв прогремел на атомном реакторе РБМК-1000 энергоблока №4, в результате чего в окружающую среду было выброшено много радиоактивных веществ. Согласно сведениям, предоставленным специалистами, причиной произошедшего стало грубое нарушение правил эксплуатации атомной станции, допущенное персоналом блока № 4. На территории России больше всего атомному загрязнению подверглись Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.

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