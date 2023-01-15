Высокий идеал: в США выбрали «Мисс Вселенная»

В Новом Орлеане состоялся финал 71-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», в котором приняла участие и россиянка Анна Линникова. Самые привлекательные девушки планеты — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
Победительница традиционно награждается короной. В этом году главный символ конкурса красоты — корона Force for Good («Сила благодетели». — Ред.), украшенная 110 каратами сапфиров и 40 каратами алмазов, отражающими «необходимость в каждом призыве к изменениям», как их описали на церемонии открытия конкурса. Важнейшие изменения приходят со временем, если непрерывно прикладывать усилие, — символизирует сапфир в центре в 45,14 карата
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
Всего в конкурсе участвовали девушки из 84 стран. На фото все участницы на открытии конкурса вместе с Фредом Мувадом, ювелиром, создавшим корону, и ее прежней обладательницей — «Мисс Вселенная – 2021» — Харнааз Санду
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Фото: AP Photo/Gerald Herbert
«Мисс Ангола» Свелиа Да Сильв Антонио на сцене с другими претендентками на титул на старте конкурса
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
Анна Линникова — «Мисс Россия – 2022» — также участвовала в конкурсе, несмотря на обращения оргкомитета «Мисс Вселенная Украина» с требованием не допустить россиянку к участию. На фото Анна представляет купальник и плащ с изображением жар-птицы
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Фото: Getty Images/Josh Brasted
Наша соотечественница в качестве национального костюма представила бордовое платье, украшенное 50 тыс. кристаллов и жемчугом. Платье назвали «Корона Российской империи». Его создала петербургский дизайнер Ольга Малярова, вдохновленная образом оригинальной короны императрицы Екатерины II
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Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Линникова, к сожалению, не прошла дальше полуфинала. За звание «Мисс Вселенной» боролись другие 16 девушек. Среди них — Аманда Дудамель из Венесуэлы, Р’Бонни Габриэль из США, Андреина Мартинез из Доминиканской Республики и другие. На фото можно увидеть, как девушки реагируют на оглашение списка финалисток
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Фото: AP Photo/Gerald Herbert
Энн Джакапонг — владелец проекта «Мисс Вселенная», трансгендерная женщина. В этом году конкурс в сотрудничестве с новой социальной сетью ImpactWayv, которая позиционирует себя как более здоровую альтернативу социальным сетям, вовлекающую людей в глобальное распространение некоего социального вклада (Impact), представил дополнительную награду ImpactWayv Challenge Award. Чтобы получить эту награду, участницы должны были пользоваться ImpactWayv и сделать наибольший вклад. По результатам конкурса эту награду получила «Мисс Таиланд» Анна Суеангам-ям. На фото Энн Джакапонг вручает ей этот приз
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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
Первыми пятью девушками в главном конкурсе стали: «Мисс Доминиканская Республика» Андреина Мартинез, «Мисс Кюрасао» Габриэла Дос Сантос, «Мисс Пуэрто-Рико» Эшли Карино, «Мисс США» Р'Бонни Габриэль и «Мисс Венесуэла» Аманда Дудамель
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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
В самый финал конкурса вышли две участницы — «Мисс США» и «Мисс Венесуэла». Они держались за руки, готовясь услышать, кто из них станет новой «Мисс Вселенная»
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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
В результате в конкурсе выиграла Р'Бонни Габриэль, представительница от США. Девушке филлипинского происхождения 28 лет, она дизайнер экологичной одежды и модель
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Фото: AP Photo/Gerald Herbert
По традиции, корону победительнице передала ее предыдущая обладательница — «Мисс Вселенная» Харнааз Санду из Индии. Несмотря на соперничество, девушки радуются друг за друга. Так все участницы бросились поздравлять новую «Мисс Вселенную» объятиями на сцене
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