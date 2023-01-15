Высокий идеал: в США выбрали «Мисс Вселенная»

Энн Джакапонг — владелец проекта «Мисс Вселенная», трансгендерная женщина. В этом году конкурс в сотрудничестве с новой социальной сетью ImpactWayv, которая позиционирует себя как более здоровую альтернативу социальным сетям, вовлекающую людей в глобальное распространение некоего социального вклада (Impact), представил дополнительную награду ImpactWayv Challenge Award. Чтобы получить эту награду, участницы должны были пользоваться ImpactWayv и сделать наибольший вклад. По результатам конкурса эту награду получила «Мисс Таиланд» Анна Суеангам-ям. На фото Энн Джакапонг вручает ей этот приз