Штормовое предупреждение объявили в Якутске из-за аномальных морозов

В предстоящие выходные, 14 и 15 января, в Якутске ожидаются аномальные морозы. Среднесуточная температура воздуха может опуститься ниже климатической нормы на 7 и более градусов. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасное явление, аномально холодная погода, продержится в период с 14 по 18 января.

Сильный мороз до –57 градусов, а в пониженных местах до –62 градусов ожидается в ближайшие сутки на севере Мирнинского, в Оленекском, Жиганском, Кобяйском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном и Намском районах, уточнили ИА YakutiaMedia в пресс-службе республиканского МЧС.