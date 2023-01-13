В Москве расследуют убийство 97-летнего советского ученого

Тело 97-летнего профессора Алексея Сапронова было обнаружено в его квартире в центре Москвы, сообщает источник ИА REGNUM в пятницу, 13 января.

До этого родственники обратились в полицию, так как мужчина долго не выходил на связь.

«На месте было обнаружено тело 97-летнего мужчины, на затылке которого имелась глубокая рана. По результатам предварительной экспертизы, а также исходя из заключения криминалистов, была начата проверка сразу по двум статьям: «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — рассказал собеседник агентства.

Опрошенные соседи сообщили следователям, пишет ИА REGNUM, что не видели никого подозрительного, кто заходил бы к ученому в квартиру.

Алексей Сапронов являлся заслуженным деятелем науки РСФСР, появился на свет 26 сентября 1925 года. Он был участником Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалям. После службы Сапронов окончил институт пищевой промышленности в Санкт-Петербурге, написал множество книг, запатентовал 110 изобретений в области сахарной промышленности. Сапронов — один из главных ученых Советского Союза в данной области. Многие его работы переведены на иностранные языки и являются учебными пособиями в университетах.