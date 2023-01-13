Станислав Митрахович о возможном восстановлении экспорта электроэнергии из РФ в ЕС

Станислав Митрахович о возможном восстановлении экспорта электроэнергии из РФ в ЕС

2023-01-13 13:55:38

2023-01-13 13:55:38

2023-01-13 13:55:38

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru