Аномальные морозы в Якутии

На Якутию обрушились аномальные морозы. Средняя температура на территории республики составляет –50 °C. В центральной части региона штормовое предупреждение. Там ожидается понижение температуры ниже климатической нормы более чем на семь градусов, передает телеканал «Известия». Холода сопровождаются сильным туманом, на дорогах плохая видимость. На трассах Якутии работают более 100 единиц спецтехники.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.