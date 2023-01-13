Товарооборот РФ и КНР вырос до рекордных $190 млрд

Товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 29,3% — сообщили в Главном таможенном управлении КНР. В 2022 году показатель составил рекордные $190,7 млрд. Россия поставляет в Китай энергоресурсы, в том числе СПГ, уголь, мазут, передает телеканал «Известия». КНР экспортирует в нашу страну бытовую электронику, автомобили, одежду и другие товары.

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