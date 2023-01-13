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Российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное ПО

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Российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение, выяснили «Известия» у правительства. В стране через семь лет всё на 90% должно работать на отечественных программах, передает телеканал «Известия». Пока доля решений в промышленности составляет 50%. Полноценно развиваться нашим разработчикам мешает засилье иностранных продуктов, считают эксперты. Еще одна проблема — дефицит инвестиций, отмечают эксперты. Переход на отечественное ПО необходим, потому что есть риск отключения иностранного программного обеспечения. Это может привести к техногенным катастрофам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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