Российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное ПО

Российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное ПО

2023-01-13 12:28:53

2023-01-13 12:28:53

2023-01-13 12:28:53

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