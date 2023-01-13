Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Мир
В Белоруссии заявили о приведении в готовность артиллерийских подразделений
Общество
Путин простился с экс-президентом Башкирии Рахимовым в Уфе
Авто
В первую неделю января в России произошло свыше 1,7 тыс. ДТП
Происшествия
Три танка Т-72 загорелись во время ремонтных работ в Белгородской области
Общество
13 самолетов ушли на запасные аэродромы из Пулково в связи с непогодой
Мир
Франция поставит Украине танки AMX-10 RC в течение двух месяцев
Экономика
В России допустили возобновление поставок электроэнергии в страны ЕС
Экономика
В 2022 году россияне стали больше экономить
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 155 мм
Общество
Глава молодежной палаты Калуги сложил полномочия после видео со стрельбой
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково

Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет рейса Санкт-Петербург – Мурманск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Пулково. Инцидент произошел 13 января.

Жесткое приземление: эпоха дешевой авиации в мире заканчивается
Цены растут по всему миру, и дрогнули даже европейские лоукостеры вроде Ryanair

По информации «Известий», лайнер выкатился при развороте. Причиной инцидента в авиакомпании «Россия» назвали погодные условия.

«Во время руления самолета <...> из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Скорость самолета была минимальной — 9 км/ч. Командир воздушного судна принял решение отменить рейс.

В целом в связи с непогодой 13 января 13 самолетов ушли на запасные аэродромы из Пулково.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023