Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково

Самолет рейса Санкт-Петербург – Мурманск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Пулково. Инцидент произошел 13 января.

По информации «Известий», лайнер выкатился при развороте. Причиной инцидента в авиакомпании «Россия» назвали погодные условия.

«Во время руления самолета <...> из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Скорость самолета была минимальной — 9 км/ч. Командир воздушного судна принял решение отменить рейс.

В целом в связи с непогодой 13 января 13 самолетов ушли на запасные аэродромы из Пулково.