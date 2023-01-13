В РФ заработает группа СПЧ по спецоперации

В РФ до конца января заработает группа СПЧ по спецоперации. У организации будет несколько направлений деятельности. В первую очередь помогут семьям военных, пропавших без вести, передает телеканал «Известия». По закону суд признает солдата погибшим только через два года после окончания боевых действий. СПЧ считает, что помогать семье нужно в течение шести месяцев. За полгода должна стать известна судьба пропавшего без вести. Правозащитники займутся вопросом своевременного получения выплат. Также в центре внимания — решение вопросов с реабилитацией раненых. Рабочую группу, скорее всего, возглавит глава совета по правам человека Валерий Фадеев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.