В Западном военном округе развернут новые подразделения штурмовиков Су-25

Министерство обороны России приняло решение о развертывании на западном стратегическом направлении штурмовой авиации. Здесь будут базироваться новые авиаподразделения, укомплектованные самолетами Су-25, рассказали 13 января источники «Известий» в военном ведомстве.

В их задачи будет входить уничтожение важных целей и опорных пунктов противника, а также поддержка сухопутных войск на поле боя.

На сегодняшний день авиаполков со штурмовой авиацией на территории Западного военного округа нет. В рамках стратегических учений «Запад-2017» и «Запад-2021» это направление усиливалось за счет штурмовиков Южного и Восточного военных округов. Но по завершении маневров «Грачи» возвращались в пункты постоянной дислокации.

Подразделения на Су-25 необходимы на всех стратегических направлениях, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. Он отметил, что штурмовики — главное авиационное средство поддержки сухопутных подразделений.

«Их надо везде иметь. Великолепная машина. К сожалению, новых штурмовиков мы сейчас не разрабатываем, но Су-25 актуален всегда. Это машина боевого прикрытия пехоты. Появление подразделений штурмовиков на западном направлении — правильное решение в связи с нынешними событиями. Людей на поле боя надо прикрывать», — пояснил Маликов..

В июне 2022 года сообщалось, что российская авиация использует модернизированные Су-25СМ3 в специальной военной операции на Украине. В основном их задействовали на южном направлении и в Донбассе.

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«Грачи» прилетают: западное направление укрепят модернизированными Су-25