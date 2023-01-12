Стали известны новогодние предпочтения россиян

Большинство россиян встретили Новый год на даче. Об этом свидетельствуют результаты исследования Big Data МТС, которая проанализировала данные о миграциях жителей городов-миллионников и пользовательской активности с 31 декабря по 8 января.



По данным исследования, в этот раз за город на праздники уехало на 47% больше пользователей, чем годом ранее. В основном это жители Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Также россияне ездили в соседние регионы на один-два дня.



Кроме того, в эти новогодние праздники по сравнению с предыдущими выросли продажи билетов на концерты, в театры, музеи и кино.



В праздничный период на 26% вырос трафик в онлайн-кинотеатрах, а в онлайн-библиотеках, наоборот, упал (на 23%). «Судя по паттерну потребления, пользователи в выходные дни предпочли читать бумажные книги, а после праздников вернулись к «портативному» формату», — говорится в пресс-релизе.



В этот раз на 12% меньше пользователей играли в онлайн игры и смотрели стримы. При этом выросла популярность так называемых IRL (in real life) стримов, которые включают общение с подписчиками, музыку, шоу, подкасты, а не прохождение игр.



В то же время трафик на маркетплейсах вырос на 5% по сравнению с прошлым годом.