Количество безналичных платежей выросло в Удмуртии в 2022 году

В Удмуртии в 2022 году выросло количество безналичных платежей. Жители республики воспользовались банковскими картами 356 млн раз.

По данным Национального банка по Удмуртии Волго-Вятского управления Центробанка, сумму покупок и расходов на услуги выросла на 10% и составила 180 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с 2021 годом на 6% выросло количество безналичных операций. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Средняя сумма безналичной покупки составила 505 рублей, что на 4% больше показателя 2021 года. При этом жители Удмуртии стали существенно реже снимать наличные. Всего граждане обналичили 172 млрд рублей.

Всего в республике функционирует 42 тыс. электронных терминалов для оплаты услуг и товаров.