Санкционный бумеранг

Санкционное давление на Россию и страны, поддерживающие специальную военную операцию, которое набирало обороты в течение всего прошлого года, в ближайшем будущем, вероятно, усилится «юбилейным» десятым пакетом. Инициатива о введении тех или иных мер практически всегда в первую очередь исходила от американской стороны. Стоит отметить и то, что именно США оказывали давление на своих европейских партнеров, в частности, Италию и Германию, с целью склонения их к более жесткой позиции в отношении РФ.



Новый год не стал исключением. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время очередной пресс-конференции 10 января заявила, что ЕС будет вводить новые рестрикции. «Мы расширим режим санкций против тех, кто военными средствами поддерживает действия России, например, против Белоруссии и Ирана», — сообщила она.

Во-первых, по-прежнему актуальной для США и Евросоюза остается судьба замороженных российских активов. Целый ряд стран ЕС настаивает на их скорейшем изъятии и передаче Киеву для восстановления ее экономики. Во-вторых, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на недавней встрече с зампредседателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом высказал настойчивое желание, чтобы в очередной пакет были включены санкции против атомной отрасли России.

Рассматривая подробно вопрос ограничений, вводимых против атомной отрасли РФ, следует отметить, что это не только мощный комплекс, состоящий из 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тыс. человек. Это еще и поставщик уникальных технологий обогащения урана, признанных во всем мире, и именно Россия на сегодня остается одним из крупнейших экспортеров урана.



Только США в 2021-м ввезли 550 т российского обогащенного урана стоимостью $645,7 млн, на такую же сумму Штаты закупили российского обогащенного урана с января по октябрь 2022 года. На фоне возникшего в ЕС газового кризиса логично предположить рост спроса на другие источники энергии, и не в последнюю очередь на атомную. Здесь первую скрипку в Европе играет Франция с ее более чем 50 действующими реакторами суммарной мощностью 61,4 ГВт. Столь высокая доля атомной энергетики в балансе Пятой республике обусловливает и ежегодное потребление около 10 тыс. т урана, из них 8 тыс. т поступают из-за рубежа, в том числе из РФ.

В 2022-м Франция в несколько раз увеличила закупки урана в России, причем зачастую в обход санкций. У Эммануэля Макрона сложный выбор — с одной стороны, надо идти в ногу с коллективным Западом, с другой — необходимо помнить о благосостоянии своей страны. Конечно, есть много других государств — крупных производителей урана, таких как Канада, Нигер и Австралия. Однако есть и Китай, промышленность которого готова скупить буквально всё. Поэтому хватит ли Франции топлива для своих АЭС в случае включения в очередной пакет рестрикций против атомной отрасли России — вопрос дискуссионный. Остается лишь вспомнить, как часто французский лидер звонил российскому президенту с момента начала специальной военной операции.

Не стоит забывать еще про одну цифру, которую назвали в Greenpeace, — почти 30% урана для атомных электростанций поступает из России и Казахстана. И хотя доля последнего в общем объеме экспорта превышает российскую, не стоит отметать еще одно важнейшее преимущество российской атомной отрасли — обогащение урана. Согласно экспертным оценкам, РФ располагает 42% мировых мощностей по его переработке. При этом большая часть урана из Казахстана попадает сначала на российские обогатительные предприятия и уже потом отправляется покупателям.

Кроме того, надо помнить и о крупных зарубежных проектах по строительству АЭС, в которых участвует РФ. В общей сложности речь идет о восьми проектах — среди них

и турецкая АЭС «Аккую», а также мощности, возводимые в Республике Беларусь, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае (две АЭС) и Египте. Общий портфель зарубежных заказов составляет 34 энергоблока, находящихся на разных стадиях реализации. И тут становится понятной риторика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который еще 2 декабря 2022 года заявил: «введение санкций в отношении поставок российского газа и ядерной энергетики РФ будет иметь трагические последствия для Венгрии, и Будапешт постарается не допустить такого шага со стороны Брюсселя», поэтому венгерское правительство будет «бороться за защиту своих интересов». И это не политический или идеологический вопрос, а вопрос безопасности. Энергетическое сотрудничество Москвы и Будапешта необходимо для того, чтобы люди и компании в Венгрии не сталкивались с ограничениями в использовании энергии.

Таким образом, вопрос относительно того, станет очередной пакет антироссийских санкций действенным или нет, остается весьма спорным. Запад, безусловно, «коллективный» организм, но своя рубашка ближе к телу, и если беззастенчивый «гоп-стоп» в отношении российских активов за рубежом в ближайшее время ЕС вряд ли чем отзовется, то рестрикции против атомной отрасли ударят по самим же европейским странам.

Автор — профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления

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