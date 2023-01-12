Мировые продажи чипов в ноябре снизились на 9,2%, до $45 млрд, сообщает Ассоциация полупроводниковой промышленности. Годом ранее за аналогичный период реализация чипов составила $50 млрд, передает телеканал «Известия». Продажи микросхем в Северной и Южной Америке в ноябре повысились на 5,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в Европе — на 4,5%, в Японии — на 1,2%. При этом в Китае они упали на 21,2%, а в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах стали меньше почти на 14%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.