Умер британский гитарист Джефф Бек

Британский музыкант, семикратный обладатель «Грэмми» Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет после заражения менингитом. Об этом в среду, 12 января, сообщила семья артиста в его аккаунте Twitter.

«От имени семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о кончине Джеффа Бека. После внезапного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно скончался. Его семья просит уединения, пока переживают эту огромную потерю», — говорится в сообщении.

Джефф Бек считается одним из самых влиятельных гитаристов всех времен. В начале своей карьеры он играл в рок-группе The Yardbirds, в 1967 году основал собственный коллектив The Jeff Beck Group. В 2022 году Джефф Бек с актером Джонни Деппом выпустили совместный альбом «18».