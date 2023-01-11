Intel открыла российским пользователям доступ к загрузке ПО для своей продукции

Лицензионный софт Intel снова можно скачать в России. Опция была заблокирована с 25 февраля 2022 года, передает телеканал «Известия». Пользователям из РФ приходилось искать драйверы и программное обеспечение корпорации на торрент-трекерах и форумах. Под ограничения попали не только частные лица, но и фирмы, и офисы зарубежных компаний. Блокировка мешала выполнять обязательства Intel по отношению к ним, считают эксперты.

Ранее Microsoft открыла россиянам доступ к установке Windows. Тем не менее о возвращении продукции Intel на наш рынок речи не идет. Комплектующие попадают в Россию исключительно по схеме параллельного импорта.

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