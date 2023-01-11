В Севастополе заложили почти 368 га новых виноградников за год
Сельскохозяйственные предприятия Севастополя заложили 367,6 га виноградников в 2022 году. Это в 1,5 раза больше показателя 2021 года.
На компенсацию части затрат на уход и закладку виноградников производители получили 310,5 млн рублей. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
«Государство уделяет большое внимание отрасли, стимулирует развитие существующих предприятий, а также создание новых. Для поддержки отечественных производителей правительством Российской Федерации разработаны правила предоставления и распределения субсидий на стимулирование развития виноградарства и виноделия», — сказала директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.
С 2020 года площадь новых виноградников превысила 1,14 тыс. га.