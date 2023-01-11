Сильный снегопад обрушился на Махачкалу

Махачкалу накрыл сильный снегопад. Высота снежного покрова — 25 см, таких обильных осадков в Дагестане давно не было. Из-за непогоды на дорогах затруднено движение, автомобили стоят в пробках, сообщает телеканал «Известия». Также снегопад привел к отключению света в некоторых районах Махачкалы. По сообщению Минэнерго, без электроснабжения остались около 70 тыс. жителей Дагестана. Энергетики проводят восстановительные работы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.