Лондон занял первое место в перечне городов с самыми большими пробками

Лондон занял первое место в списке городов с самыми большими пробками на дорогах. Всего в перечне более 1 тыс. городов из 50 стран, передает телеканал «Известия». В 2022 году лондонский водитель в среднем провел в автомобильной пробке около 156 часов. В топ-5 загруженных городов вошли Париж, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго. Британская столица лидирует в рейтинге по пробкам второй год.

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