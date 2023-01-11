Умер актер из сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов

Советский и украинский актер театра, кино и телевидения Михаил Дроботов скончался в возрасте 64 лет в Одессе. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях.

«Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», — написала актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.

Актер умер еще 6 января, однако информация об этом стала распространяться только сейчас. Причина смерти не сообщается.

Михаил Дроботов родился в августе 1958 года. После 1980-х работал в Одесском русском драматическом театре имени Иванова. Актер принимал участие не менее чем в семи проектах.

Снимался в сериале «Ликвидация», у него были роли и в таких кинопроектах, как «Сонька Золотая Ручка», «Шулер», «Следствие любви» и другие.