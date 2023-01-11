Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины
Мир
Военные ВСУ на следующей неделе начнут обучаться управлению системами Patriot
Экономика
Цены на вторичное жилье в Москве упадут на 10%
Мир
Одна из старейших фабрик в Польше обанкротилась из-за высоких цен на газ
Армия
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Мир
В Китае приговорили к смертной казни экс-генерала министерства госбезопасности
Экономика
Лицензионный софт Intel снова стал доступным для скачивания в России
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Во Франции планируют поднять пенсионный возраст до 64 лет
Армия
Российские военные рассказали о танковой дуэли с украинскими боевиками
Происшествия
Ребенок пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мир
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов

Воспитателя челябинского детдома арестовали за истязание ребенка

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Сатка Челябинской области отправили под домашний арест воспитателя дома-интерната. Женщину обвиняют в систематическом нанесении побоев одному из ее подопечных. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствие установило, что воспитатель избивала ребенка на протяжении нескольких лет — с 2020 по 2022 год. Сейчас уголовное дело находится в финальной стадии расследования.

В начале ноября 2022 года сообщалось, что в Москве госпитализировали шестилетнего ребенка после того, как его избила воспитатель детского сада. Ребенок рассказал, что педагог ударила его по голове и в висок за то, что он бегал и не слушался. Ребенку стало плохо. В больнице ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023