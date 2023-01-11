Воспитателя челябинского детдома арестовали за истязание ребенка

В городе Сатка Челябинской области отправили под домашний арест воспитателя дома-интерната. Женщину обвиняют в систематическом нанесении побоев одному из ее подопечных. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствие установило, что воспитатель избивала ребенка на протяжении нескольких лет — с 2020 по 2022 год. Сейчас уголовное дело находится в финальной стадии расследования.

В начале ноября 2022 года сообщалось, что в Москве госпитализировали шестилетнего ребенка после того, как его избила воспитатель детского сада. Ребенок рассказал, что педагог ударила его по голове и в висок за то, что он бегал и не слушался. Ребенку стало плохо. В больнице ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».