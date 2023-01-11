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Восточные тонкости

Консультант Эмма Байрамова — о трудностях открытия банковских счетов в Турции россиянам
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В 2022 году Турция стала одним из направлений для переезда и релокации россиян, а из-за ухода с нашего рынка платежных систем Visa и Mastercard граждане стали активно открывать счета в турецких банках. Кроме того, оформляют себе местные карты и туристы, которые приезжают в страну отдохнуть, чтобы расплачиваться в ресторанах, магазинах и отелях во время отпуска. Однако если в начале года открыть счет в Турции было просто, то с осени банки стали усложнять процедуру из-за большого потока желающих.

В первую очередь, человеку потребуется оформить местный ИНН. Это несложно, делают его онлайн примерно за 15 минут.

Банков, работающих с клиентами из РФ, и так было немного — еще весной довольно большая часть из них перестала открывать счета россиянам из-за геополитической ситуации и боязни вторичных санкций. С тех пор, остались только три кредитных организации, которые продолжили работать с гражданами нашей страны: Ziraat Bankasi, Deniz Bank и Vakif.

Правда, и в них условия ужесточились. К примеру, популярный среди россиян DenizBank (раньше он принадлежал «Сберу», поэтому в банке хорошо налажен перевод рублей), стал просить большие депозиты для открытия счета. От $2 тыс. до $5 тыс. нужно положить минимум на месяц. Конечно, не каждый готов замораживать такую сумму в одном банке, поэтому количество желающих открыть счет снизилось.

Причем сначала большие депозиты ввели в самых популярных среди россиян городах, например, в Анталье и Алании, а затем за ними подтянулись и отделения в более маленьких населенных пунктах, куда поток людей устремился лишь со временем.

Один из самых известных банков страны, Ziraat Bankasi, весной и летом продолжал открывать счета россиянам, но теперь почти всегда стал требовать наличие местного вида на жительство. Оформить его несложно, но для этого нужно арендовать жилье на длительный срок, и в большинстве случаев с оплатой сразу за весь срок проживания.

Интересно, что в Турции отделения одного и того же банка могут по-разному работать в разных городах. И это касается не только банка Ziraat, но и некоторых других. В одной и той же кредитной организации, но в разных районах страны могут предложить совершенно противоположные условия. Где-то откроют счет без депозита, где-то заставят купить страховку, где-то попросят ВНЖ, а где-то — вообще ничего. Однако последнее встречается всё реже и реже, потому что эти организации боятся попасть под западные санкции и пытаются подстраховаться.

Пожалуй, единственный банк, продолжающий открывать счета россиянам без дополнительных условий, это Vakif, но он требует за эту услугу около 2 тыс. лир (примерно 7 тыс. рублей). Это не депозит, а именно плата за открытие и выпуск карты.

Важно обратить внимание на то, что большие депозиты породили целую плеяду «помогаторов», которые за несколько сотен долларов сделают так, что депозит будет снижен до минимальных значений. Чаще всего это местные жители, чьи знакомые работают в банке и с кем они, вероятно, делятся комиссией. Особенно популярна такая услуга в Анталье — там уже летом тяжело было открыть счет без огромного депозита.

Скорее всего, регулирование открытия счетов будет и дальше ужесточаться в связи с возможностью введения вторичных санкций на турецкие банки. Из-за этого могут начать просить дополнительные документы, например с подтверждением дохода или занятости. Кроме того, не исключено, что усложнится возможность переводов или закроют счета тех, чьи операции покажутся банку подозрительными.

Пока тенденция такая: чем больше желающих открыть счет, тем хуже становятся условия. И действительно, сделать это стало проще в непопулярных среди россиян городах. Поэтому перед поездкой в Турцию лучше поискать информацию в профильных чатах или уточнить у знакомых, которые живут в стране и уже открывали себе счета. Они смогут подсказать, в каком отделении проще, а в каком сложнее оформить карту и что от вас могут потребовать.

Важно также помнить, что после открытия зарубежного счета о нем нужно будет отчитаться в налоговой, если человек выступает резидентом РФ. Сделать это необходимо в течение 30 дней. Проще всего — онлайн на сайте nalog.ru.

Автор — консультант, финансовый блогер, квалифицированный инвестор

Позиция редакции может не совпадать с мнение автора

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