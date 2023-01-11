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«Союз» спасения

Эксперт по космосу Дмитрий Струговец — о том, как с орбиты будут спускать поврежденный «МС-22» и его экипаж
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«Роскосмос» отправляет за застрявшими на МКС космонавтами корабль-спасатель. Он должен вернуть на Землю экипаж аварийного корабля «Союз МС-22». Напомню, из того фонтаном в космос вылетела вся охлаждающая жидкость. Возвращаться в нем на Землю опасно для жизни. В итоге на МКС трое застрявших — двое россиян и один американец.

Специалисты «Роскосмоса» и NASA договорились о том, что делать с неисправным «Союзом МС-22». Корабль спустят на Землю пустым в автоматическом режиме. Вместо него к МКС 20 февраля отправят спасательный корабль «Союз МС-23». 11 января на Байконуре начнется его подготовка к запуску. В тот же день решение представят на подпись генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Юрию Борисову.

9 февраля к МКС полетит грузовой корабль «Прогресс» с вещами и продуктами для экипажа. Таким образом, несмотря на степные ветра, февраль на Байконуре будет жарким — запустят два корабля за две недели.

Державшаяся несколько дней интрига, отправят ли новый корабль беспилотным или выручать подчиненных полетит лично командир отряда космонавтов Олег Кононенко, исчезла. В истории отечественной космонавтики уже был случай, когда на станцию «Салют-6», чтобы забрать экипаж, отправили беспилотный корабль-спасатель «Союз-34», а имевшийся в космосе «Союз-32» из-за опасности возвращения на нем спустили автономно. И в итоге решено было поступить, как в 1979 году.

Вероятность успешной стыковки корабля с МКС в автоматическом режиме составляет 98,5%. Этот показатель признан достаточным. Отправлять пилота, который смог бы взять управление в свои руки на случай сбоя автоматики, нет необходимости. Хотя случаи отказа или трудностей со стыковкой были совсем недавно. В 2019 году корабль «Союз» с роботом «Федором» на борту не смог с первой попытки причалить к МКС. Удалось состыковаться на следующий день со второго раза.

После того как «Союз МС-23» причалит к станции, работающий на МКС экипаж перенесет в него из поврежденного «Союза» свои кресла (специально отлитые по фигуре ложементы), аварийный запас и личные вещи. С этого момента «Союз МС-23» будет основным кораблем для возвращения с орбиты, а от аварийного «МС-22» можно будет избавиться.

Проблема с аварийным кораблем в том, что он в любой момент после отстыковки от МКС может стать неуправляемым. Если это произойдет еще на орбите, он превратится в большой космический мусор, угрожающий безопасности МКС, а если на этапе входа в атмосферу, то станет многотонным падающим астероидом. Соответственно, в самом неблагоприятном варианте спускаемый аппарат корабля может упасть в любом районе от 51,6 градуса северной широты до 51,6 градуса южной широты.

В этом отношении лучший выход — создать максимальные условия не для его посадки на сушу, а для падения в воду. Так меньше вероятность упасть кому-нибудь на голову. Для сведения крупных космических объектов в Тихом океане даже есть свой район. В нем топили станцию «Мир» и грузовые корабли. То есть шоу продолжается. Весь мир будет следить за тем, как русские сводят с орбиты неисправный корабль.

Дальнейшие планы пока не определены. Скорее всего, находящуюся на МКС экспедицию продлят еще на полгода. Соответственно, смена им прилетит не ранее осени. И уже после этого состоится посадка «Союза МС-23».

Однако звучат предложения вернуть экипаж в мае, отправив им смену 30 апреля. Тогда в конце года на МКС можно запустить очередную экспедицию, которая по программе должна была лететь в сентябре. Под них будет взят корабль из программы полетов на следующий год.

Обе схемы разрешения ситуации позволяют внести в программу полета МКС минимальные изменения. Не потребуется просить Илона Маска спасать американского астронавта Франциско Рубио, что потребовалось бы в случае, если бы «Союз МС-23» отправили с пилотом и американцу не хватило бы места в корабле для возвращения. Не нужно вносить изменения в программу полетов по обмену между «Роскосмосом» и NASA, когда американские астронавты летают на наших «Союзах», а российские космонавты совершают полеты на американских кораблях. Не требуется разрывать экипаж следующей экспедиции, отправляя на «Союзе МС-23» Олега Кононенко на выручку коллегам, из-за чего полет молодого российского космонавта Николая Чуба и американки Лорел О'Хары, которые должны лететь с ним в одном экипаже, отодвинулся бы на несколько лет.

Таким образом, отправление беспилотного «Союза» в качестве корабля-спасателя — на сегодняшний день самый консервативный с точки зрения изменения программы полетов и отсутствия лишних рисков вариант. Дальнейшие действия «Роскосмоса» станут понятны после этого запуска.

Позиция редакции может не совпадать с мнение автора

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