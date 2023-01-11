Сложности солидарности

Жесткая реакция коллективного Запада, стремительно предпринявшего в адрес России максимальный по масштабам санкционный удар, продолжает негативно сказываться на экономиках прежде всего стран ЕС. При этом в условиях противоборства, которое вовлеченные в него стороны воспринимают не в качестве очередного регионального конфликта, а, по сути, как экзистенциальное противостояние, рычаги воздействия со стороны Запада заметно ослабевают.

Европе, вышедшей на санкционную арену бесстрашным гладиатором, щитом для которого служит НАТО, постепенно приходится признать: несмотря на все желание наказать Москву за политическую самостоятельность, козыри у Запада заканчиваются. При этом обратный эффект рестрикций для экономики ЕС скрыть не удается, так же как и не получается остановить Россию. «Девять пакетов санкций и менее чем нулевое воздействие!» — посетовал, например, недавно бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт.

2022-й стал годом утраты иллюзий — как на Западе, так и в России. Но если Москва с возможностью равноправного политического и экономического сотрудничества с Западом, кажется, действительно попрощалась, то европейские политики пока не готовы признать, что период развития стран ЕС был во многом связан с дешевыми российскими ресурсами, а с не гениальностью брюссельских бюрократов, отвечающих за экономический трек.

Новые реалии крайне чувствительны для Европы, поскольку следствием роста цен на энергоносители становится падение уровня жизни и деиндустриализация государств. В этой ситуации в выигрыше остаются США, которые сегодня вытягивают все эффективные производства из европейских стран. К тому же ЕС платит за американский газ в три-четыре раза больше, чем он обходится американским поставщикам. Это, к слову, уже вызвало публичное возмущение Эммануэля Макрона, прямо назвавшего такую экономическую политику союзников двойными стандартами.

Таким образом, наблюдается серьезная трещина в «единодушии» коллективного Запада. И изменить текущую ситуацию европейские политики пока просто не в состоянии, поскольку рынок трубопроводного газа в ЕС разрушен. Европейцы вынуждены переходить на СПГ, цена на который поднята Штатами до архивыгодной им. Последствия такой экономической политики для Европы можно наблюдать уже сейчас: в частности, по данным Федерального бюро статистики Германии цены производителей на промышленную продукцию ФРГ на внутреннем рынке за год выросли на немыслимые ранее 28,2%.

При этом МВФ уже прогнозирует, что в 2023 году треть мировой экономики пострадает от рецессии, причем «она затронет половину ЕС», но Америка «сможет избежать ее». Американцы, действительно, с удовлетворением отмечают экономический рост, и, по всей видимости, именно так в Вашингтоне видят «политику солидарности» коллективного Запада.

На фоне внутренних обид, несогласованности и комплекса серьезных проблем ожидать сплоченности коллективного Запада и единства в борьбе с Россией, скорее всего, не стоит. Хотя риторика будет по-прежнему полна угроз, а передача оружия в зону СВО станет новой обыденностью. При этом именно под давлением США будут продолжаться поставки вооружений со стороны европейских стран, в первую очередь Германии и Франции.

Но цели у единого еще весной прошлого года «коллектива» сейчас — в январе 2023-го — очень разные. Америка в концептуальном конфликте с Россией старается сохранить свою гегемонию в мире. Европа же пытается бороться за удержание былых позиций и прежней зоны комфорта, что в условиях следования в фарватере политики США невозможно.

Более того, Европа теряет не только былую успешность, но и остатки своего суверенитета. При этом оставаясь один на один с возрастающими проблемами: падением доверия граждан к несамостоятельным политическим элитам, внутренними конфликтами, миллиардными убытками от разрыва экономических связей с РФ и миграционным кризисом, который существенно обострили украинские беженцы. Прежняя мировая конфигурация рушится, а в такие периоды, каких в истории было достаточно, именно своя рубашка чаще всего оказывается для каждой отдельной страны ближе к телу.

Автор — директор института РУССТРАТ

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