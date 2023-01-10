Ледовую переправу через реку Зею откроют в январе

В городе Свободном и селе Введеновка Серышевского района Амурской области в январе планируют открыть ледовую переправу через реку Зею. В декабре этого не смогли сделать из-за недостаточной толщины льда.

Сейчас толщина льда со стороны Свободного достигает 65 см, что вполне достаточно для организации ледовой дороги. 10 января администрация Серышевского района произведет замеры со своей стороны, после чего будет принято окончательное решение, рассказал ИА PriamurMedia начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Свободного Игорь Зубарь.

Глава города Владимир Константинов, в свою очередь, отметил, что местные жители всегда пользовались коротким проездом через реку и продолжат это делать, даже если дорогу официально не откроют. Поэтому власти должны организовать переправу, чтобы люди не поехали в разных направлениях.

Агентство пишет, что пользоваться переправой смогут не только автомобилисты, но и пешеходы. Ограничения будут действовать только для автобусов и грузового транспорта с массой более 10 т.

В 2022 году переправу, соединяющую Свободный и село Введеновка, официально открыли только в середине января.