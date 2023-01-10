Уго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной сборной Франции

Чемпион мира по футболу 2018 года Уго Льорис объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Вратарь является победителем Лиги наций сезона 2020–2021 годов, финалистом чемпионата Европы 2016 года и серебряным призером турнира 2022 года. За сборную Франции по футболу Льорис провел 145 матчей, передает телеканал «Известия». В 2012 году спортсмен стал обладателем французского Кубка и Суперкубка.

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