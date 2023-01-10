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Мощная вспышка произошла на Солнце

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Сильная вспышка произошла на Солнце 9 января. Явление длилось около 20 минут и стало 15-м за день. Ранее уже произошло 11 слабых вспышек и три средних, сообщает телеканал «Известия». Вспышки на Солнце могут приводить к магнитным бурям. Они в свою очередь вызывают сбои в работе энергосистем и навигации, влияют на миграцию птиц и животных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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