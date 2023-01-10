Огромный пылающий метеор был замечен в ночном небе над Лондоном
В ночном небе над Великобританией был замечен огромный метеор с огненным следом пламени. Видео, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале Insider Paper в ночь с 9 на 10 января.
Метеор пронесся над Лондоном и другими районами Великобритании, чем обеспокоил астрономов и неспящих британцев.
«Это отличается от всего, что мы когда-либо видели», — поделились впечатлением в Yorkshire Live.
Свидетели явления отмечают, что это было похоже на падающую звезду: за ней тянулся след пламени оранжевого или зеленого цвета. Эмоции англичан сменялись от удивления до паники.
В прошлом месяце на Аляске в объектив камеры видеонаблюдения попал метеор. Огненный болид на несколько секунд озарил небо над Анкориджем.