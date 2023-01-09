Более 7 тыс. медсестер вышли на акции протеста в Нью-Йорке
Более 7 тыс. медсестер устроили забастовку в двух крупных больницах Нью-Йорка. Протестующие перекрыли движение на дороге. Врачи требуют пересмотра системы работы внутри больниц, передает телеканал «Известия». Медики не согласны с предложенным ранее повышением заработной платы на 19%. Во время пандемии коронавируса в медучреждениях возник дефицит персонала.
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